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Наш автопарк

Тариф

Тариф "Стандарт"

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Тариф "Комфорт"

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Тариф "Комфорт+"

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Тариф "Бизнес"

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Тариф "Минивэн"

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5 причин по которым пассажиры выбирают нашу компанию

С нами безопасно
С нами безопасно
Мы берём на работу только умелых и опытных водителей с многолетним стажем, которые разбираются в дорожной ситуации и большие расстояния для них не проблема.
Мы всегда пунктуальны
Мы всегда пунктуальны
Вам не придётся ждать автомобиль. Водитель прибудет в точно оговоренное время и место, вовремя.
Фиксированная стоимость
Фиксированная стоимость
Мы рассчитываем стоимость поездки до того, как Вы отправитесь в путь.
В наших автомобилях поездка пройдёт с удовольствием
В наших автомобилях поездка пройдёт с удовольствием
Наш автопарк оснащен только новыми иномарками, которые оборудованы мультимедийной системой  и кондиционером. В них будет комфортно и молодым семьям с маленькими детьми и пожилым людям.
Мы предлагаем дополнительные услуги
Мы предлагаем дополнительные услуги
Курьерская доставка, организация служебных перевозок, детское автокресло, трезвый водитель

Комфортные условия оплаты и  
безопасность на протяжении всей поездки!

Оплата услуг
Оплата услуг
Мы принимаем плату всеми распространенными способами: 
  • Наличными
  •  Переводом
  •  По выставленному счету (ИП без НДС)
Безопасность
Безопасность
У нас работают только квалифицированные, проверенные водители. Автомобили обслужены и готовы преодолевать любые дистанции. В случае непредвиденных ситуаций, Мы оперативно пришлем другой автомобиль.
Анонимность
Анонимность
Мы не задаем лишних вопросов, и не распространяемся о своих клиентах и их историй!

О нас