Наша компания оказывает услуги по междугородней пасажироперевозке в России более 5-ти лет. За это время мы себя зарекомендовали как безопасный, пунктуальный, вежливый и надежный перевозчик с отличным сервисом.

Множество клиентов возвращается к нам снова.

Все водители имеют большой стаж и опыт вождения. Поездки на дальние расстояния для них не помеха. Для Вас мы предлагаем только комфортные автомобили, которые всегда исправны и вовремя проходят техническое обслуживание. Благодаря слаженной работе диспетчеров и водителей, мы можем обеспечить быструю доставку автомобиля в любой город. Работаем как с физическими лицами, так и с организациями, с предоставлением необходимых документов.

Водители с многолетним стажем и обширный автопарк в идеальном техническом состоянии – одно из правил Long Travel, обеспечивающих высокий комфорт и безопасность клиентов. Междугороднее такси в любой город РФ теперь не потребует длительных подготовок и ожиданий приезда трансфера. Такси прибывает строго в назначенное время после оформления заказа, которое займет лишь пару минут.

Почему междугороднее такси – это выгодно?

Опыт в пассажироперевозках позволил определить нам основной параметр, соблюдение которого обеспечивает клиента такси идеальными условиями. В первую очередь – это гибкость опции. Вы сами выберете:

какой тип автомобиля заказать (при необходимости консультант может подобрать модель такси, подходящую под задачи заказчика);

пункт выезда и назначения (водитель такси не будет ставить клиента в неудобные рамки, а и сам поспособствует более комфортной выгрузке и погрузке);

маршрут такси (поедем не как выгодно нам, а как удобно для клиента);

способ оплаты (наличными, переводом или по выставленному счету);

вторичные опции такси (пассажиру доступен заказ таких дополнительные пожелания как детское кресло, помощь с багажом и любимая музыка в памяти аудиосистемы).

При этом сохраняется фиксированная цена, расчет которой произойдет еще на этапе заказа такси. Оплата подкрепляется квитанцией, которую можно будет предъявить как расходы на командировку. Садясь в наше такси, вы можете быть уверены в том, что никаких дополнительных затрат от вас не потребуют.

В каких случаях такси в другой город станет идеальным выбором

Заказ такси межгород всегда предполагает достаточно весомые на то причины. Зачастую по прибытию от пассажиров потребуются дополнительные затраты сил, а поэтому многие, даже обладающие личным транспортом люди, отдают предпочтение такси. Оно будет кстати, если:

начальство отправило в командировку;

вам предстоит вылет из другого города;

нужно привезти на такси родственника или отправиться в гости самому;

появилась необходимость лично доставить важные документы;

вы просто собрались на такси в экскурсию, на дачу или за покупками в Москву.

Наше такси межгород готово выехать в ночное время, а комфорт предоставленного авто позволит вам отдохнуть и даже выспаться во время пути, чтобы начать претворять свои планы в жизнь с новыми силами.

Такси для компании или для путешествия с объемным багажом

Нередко человек отказывается от идеи вызвать такси межгород по причине высоких объемов вещей или количества людей, превышающего вместимость малолитражки. Long Travel имеет в своем автопарке несколько моделей минивэнов, способных полностью обслужить подобное путешествие, а штат, состоящий исключительно из водителей, имеющих лицензию на пассажироперевозки, обеспечит её комфортабельность и безопасность. Возможно заказать нескольких транспортных средств. При этом, с учетом количества мест в такси, путешествие в подобном классе обходится недорого, если сравнивать с использованием личного транспортного средства.